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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة: السيطرة على اندلاع حريق بمحل بقالة ولا توجد إصابات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أشرف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة بوجود الحماية المدينة علي أعمال السيطرة علي نشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع المدراس.  

انتقل اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة فور تلاقيه بلاغاً يفيد نشوب حريق بشارع المدارس بأحد المحال التجارية ، وعقب الوصول الي موقع البلاغ تبين نشوب حريق بسوبر ماركت والذي يرجح كونه ماسا كهربائيا، وتم الدفع بعدد " ٤ " سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق ومنع امتدادها ، كما تم الدفع بعدد " ٢ " سيارة إسعاف كإجراء احترازي تجنباً لوقوع إصابات بشرية .

وأوضح جبر بأن جهود قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل لمنع انتدادها وانتشارها الي المباني المجاورة والانتهاء من أعمال التبريد لمنع تجديد اشتعال النيران مرة أخري ، والتأكد من استقرار الأوضاع ، مؤكداً خلو الموقع من اي إصابات بشرية إلي جانب التلفيات التي تمت داخل المحل.

وفي السياق ذاته شدد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة مشابهة ، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ تحدث من خلال قنوات الاتصال المختلفة سواء الاتصال بغرفة العمليات او رسائل الصفحة الرسمية للحي لضمان سرعة التدخل والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي داخل الحي.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة

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