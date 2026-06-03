قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد
تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت
تأمين طاقة الصيف الحالي.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لـ 49 مشروعا لتدعيم شبكة الكهرباء
وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: استثمرنا أكثر من 1.3 مليار دولار في شركات ومشاريع مختلفة

إيمانويل أسياك
إيمانويل أسياك
أ ش أ

أعلن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، ذراع الاستثمار في الأسهم التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" ، عن تعيين إيمانويل أسياك رئيسًا تنفيذيًا له.

واستثمرت ( FEDA ) حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار في شركات ومشاريع عبر مبادراتها التمويلية المختلفة، في قطاعات متنوعة كالتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها.

وصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) هو ذراع الاستثمار المؤثر التابع لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، وقد أُنشئ لتوفير رأس المال لتمويل فجوة التمويل التي تُقدر بمليارات الدولارات (وخاصةً في رأس المال السهمي) اللازمة لتحويل قطاع التجارة في أفريقيا.

وتتبنى مؤسسة ( FEDA ) استراتيجية استثمار متعددة القطاعات على امتداد سلسلة القيمة المضافة للتجارة البينية الأفريقية، وتنمية الصادرات، والتصنيع، والتي تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة للتجارة، مثل المناطق الصناعية.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة محورية من نمو صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، حيث يواصل الصندوق توسيع نطاق أنشطته الاستثمارية لدعم تنمية الصادرات والتصنيع في أفريقيا، لا سيما في ظل هروب رؤوس الأموال بشكل حاد.

وستكون القيادة القوية عنصرًا أساسيًا في تعزيز مهمة صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا المتمثلة في حشد وتوظيف رؤوس الأموال في القطاعات الموجهة للتصدير بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية .

ويتمتع أسياك بخبرة تزيد على 30 عامًا في الخدمات المالية، منها حوالي 20 عامًا في مجال الاستثمار الخاص ، وله سجل حافل في قيادة ودعم استثمارات واسعة النطاق في الأسواق الأفريقية، مع خبرة عميقة في هيكلة الصفقات، وتوظيف رأس المال، وخلق القيمة.

وشارك أسياك بشكل وثيق في تطوير شركة ( FEDA ) منذ تأسيسها، حيث شغل منصب المدير المؤسس والمدير العام ورئيس قسم الاستثمار لأكثر من ست سنوات، ومؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي المؤقت منذ نوفمبر 2025.

وقال الدكتور جورج إيلومبي رئيس مجلس إدارة كلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) وهيئة تنمية الاستثمار في أفريقيا (FEDA)، : "إنّ قيادة أسياك، ومعرفته المؤسسية العميقة، وفهمه لسوق الاستثمار الخاص في أفريقيا، أمورٌ بالغة الأهمية لتعزيز القطاع الخاص الأفريقي، الذي يُعدّ محركاً رئيسياً للتجارة البينية الأفريقية والتحوّل الاقتصادي".

وتوقع أن تواصل هيئة تنمية الاستثمار في أفريقيا (FEDA) حشد وتوظيف استثمارات استراتيجية ؛ تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع، وإضافة القيمة، وتعزيز تنمية الصادرات في جميع أنحاء القارة."

صندوق تنمية الصادرات الاستثمار الأسهم لبنك الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات

رضا فرحات: الدور المصري ركيزة أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر لهجوم مطار الكويت تبرهن على عقيدتها الراسخة في حماية الأشقاء

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تحفظ حقوق الإنسان

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد