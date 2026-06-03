صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: استثمرنا أكثر من 1.3 مليار دولار في شركات ومشاريع مختلفة

أعلن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، ذراع الاستثمار في الأسهم التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" ، عن تعيين إيمانويل أسياك رئيسًا تنفيذيًا له.

واستثمرت ( FEDA ) حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار في شركات ومشاريع عبر مبادراتها التمويلية المختلفة، في قطاعات متنوعة كالتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها.

وصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) هو ذراع الاستثمار المؤثر التابع لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، وقد أُنشئ لتوفير رأس المال لتمويل فجوة التمويل التي تُقدر بمليارات الدولارات (وخاصةً في رأس المال السهمي) اللازمة لتحويل قطاع التجارة في أفريقيا.

وتتبنى مؤسسة ( FEDA ) استراتيجية استثمار متعددة القطاعات على امتداد سلسلة القيمة المضافة للتجارة البينية الأفريقية، وتنمية الصادرات، والتصنيع، والتي تشمل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والتصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة للتجارة، مثل المناطق الصناعية.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة محورية من نمو صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، حيث يواصل الصندوق توسيع نطاق أنشطته الاستثمارية لدعم تنمية الصادرات والتصنيع في أفريقيا، لا سيما في ظل هروب رؤوس الأموال بشكل حاد.

وستكون القيادة القوية عنصرًا أساسيًا في تعزيز مهمة صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا المتمثلة في حشد وتوظيف رؤوس الأموال في القطاعات الموجهة للتصدير بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية .

ويتمتع أسياك بخبرة تزيد على 30 عامًا في الخدمات المالية، منها حوالي 20 عامًا في مجال الاستثمار الخاص ، وله سجل حافل في قيادة ودعم استثمارات واسعة النطاق في الأسواق الأفريقية، مع خبرة عميقة في هيكلة الصفقات، وتوظيف رأس المال، وخلق القيمة.

وشارك أسياك بشكل وثيق في تطوير شركة ( FEDA ) منذ تأسيسها، حيث شغل منصب المدير المؤسس والمدير العام ورئيس قسم الاستثمار لأكثر من ست سنوات، ومؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي المؤقت منذ نوفمبر 2025.

وقال الدكتور جورج إيلومبي رئيس مجلس إدارة كلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) وهيئة تنمية الاستثمار في أفريقيا (FEDA)، : "إنّ قيادة أسياك، ومعرفته المؤسسية العميقة، وفهمه لسوق الاستثمار الخاص في أفريقيا، أمورٌ بالغة الأهمية لتعزيز القطاع الخاص الأفريقي، الذي يُعدّ محركاً رئيسياً للتجارة البينية الأفريقية والتحوّل الاقتصادي".

وتوقع أن تواصل هيئة تنمية الاستثمار في أفريقيا (FEDA) حشد وتوظيف استثمارات استراتيجية ؛ تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع، وإضافة القيمة، وتعزيز تنمية الصادرات في جميع أنحاء القارة."