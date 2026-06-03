حملات انضباطية موسعة.. الداخلية: سقوط سائقي الكيف على الطرق السريعة

مواقف عشوائية، وتجاوز للسرعات، وقادة مركبات تحت تأثير "الكيف".. هكذا بدا المشهد على الطرق قبل أن تتدخل قطاعات وزارة الداخلية بحملات انضباطية موسعة على مدار 24 ساعة، أسفرت عن رصد آلاف المخالفات وفحص مئات السائقين، خاصة على الطريق الدائري الإقليمي، لإعادة الانضباط وحماية أرواح المواطنين.

تفاصيل ضربات الأمن خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (105972) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1206) سائق تبين إيجابية عدد (46) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

حملات المرور بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (463) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (164) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى ( 8 ) أحكام، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.