محافظ الغربية يقود أكبر حملة للنظافة بالمحلة الكبرى ويعلن رفع 7050 طن مخلفات

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال أكبر حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات التاريخية بحي ثان المحلة الكبرى، والتي أسفرت على مدار 6 أيام متواصلة عن رفع نحو 7050 طنًا من المخلفات والقمامة من البؤر التاريخية بعدد من المناطق الحيوية، في إطار خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وشهدت الحملة انتشارًا مكثفًا لمعدات النظافة وفرق العمل الميدانية التي واصلت أعمالها على مدار اليوم، حيث تمكنت الحملة اليوم فقط من رفع نحو 1000 طن من المخلفات والتراكمات من منطقة أرض الموقف الجديد وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية، مع تكثيف أعمال التجميع والرفع الفوري للتراكمات التي ظلت لسنوات تؤثر على الشكل العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال متابعته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تتحرك وفق خطة متكاملة تستهدف القضاء نهائيًا على البؤر التاريخية للمخلفات، مشددًا على استمرار حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات بكافة المناطق للحفاظ على ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.

ردع مخالفين

وقال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي: «لن نسمح بعودة البؤر التاريخية للمخلفات مرة أخرى، ونعمل على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة تحقق رضا المواطنين وتحافظ على الشكل الحضاري لمدينة المحلة الكبرى، بما يسهم في استعادة المظهر الجمالي الكامل للشوارع والميادين».