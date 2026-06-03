تحرير 19 محضرا تموينيا بمركز الخارجة والداخلة وباريس بالوادي الجديد

شنت إدارة تموين الخارجة بالوادي الجديد حملة رقابية استهدفت عدداً من المخابز البلدية والسياحية، وقد أسفرت عن تحرير عدد ( ٦ ) مخالفات شملت على:

- عدم إعطاء بون صرف الخبز

- عدم نظافة أدوات العجين

- نقص وزن الخبز

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت إدارة باريس عن شن حملة استهدفت عدداً من الأنشطة التجارية المختلفة، وقد أسفرت عن تحرير عدد(٥) مخالفات اشتملت على:

- عدم وجود شهادة صحية

- عدم الإعلان عن الأسعار

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما قامت إدارة تموين الداخلة بحملة استهدفت عدداً من الأنشطة التجارية المختلفة وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (٨) مخالفات شملت على:

- نقص وزن الخبز.

- عدم الإعلان عن الأسعار.

- عدم وجود شهادة صحية.

وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.



