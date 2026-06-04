جمال رائف: إيران تستنزف آخر ما تبقى لها من رصيد لدى دول الخليج

أكد جمال رائف، المتخصص في الشأن الدولي، أن أي استهداف تتعرض له دول الخليج العربية يُعد أمرًا مرفوضًا ومدانًا، مشيرًا إلى أن التصعيد الإيراني في المنطقة يسهم في زيادة حجم الخسائر وتعقيد المشهد الإقليمي.

وأوضح جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحركات الإيرانية الأخيرة تؤدي إلى إفساد ما تبقى من علاقات مع الدول العربية، معتبرًا أن هذا النهج لا يعكس قدرًا كافيًا من الحكمة السياسية أو الدبلوماسية، بل يفاقم حالة التوتر القائمة في المنطقة.

وأضاف جمال رائف، أن إيران تستنزف ما تبقى لها من رصيد سياسي لدى دول الخليج، لافتًا إلى أن هذا الرصيد بات على وشك النفاد في ظل استمرار السياسات التي تثير حالة من الاحتقان على المستوى العربي.

وأشار جمال رائف، إلى وجود خلل واضح في مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن واشنطن تتبع سياسة تقوم على التفاوض بالتوازي مع ممارسة الضغوط وتوجيه الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما يلجأ الجانب الإيراني إلى الرد عبر استهداف مصالح أو حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم دول الخليج العربية، مشددًا على أن استمرار هذا النهج من جميع الأطراف من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي والعلاقات بين دولها.