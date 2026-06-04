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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد خليل: المحلة لن يهبط مجددًا.. ورفضنا عروضا كثيرة لضم رباعي الفريق

غزل المحلة
غزل المحلة
باسنتي ناجي

أكد وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هناك تحسن ملحوظ على مستوى الفريق خلال الموسم المنصرم، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتطوير أداء الفريق، وسوف يتم السعى بصفة مستمرة لتطوير الفريق وجلب حوالي 6 أو 7 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

غزل المحلة لكرة القدم

 وقال عبر برنامج مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: المحلة سوف يظهر بمستوى أفضل الموسم المقبل، وتم تحديد المراكز التي نحتاجها منها ثنائي في رأس حربة وظهيرين أيمن وأيسر ولاعب وسط في مركز 8، بالإضافة لمدافع آخر، وتم انتقاء بعض الأسماء وهناك مفاوضات جارية مع بعض الأسماء.

وأضاف: هناك لاعبين من الدوري الممتاز وبعضهم خارج مصر، ولدينا قطاع ناشئين جيد، وغزل المحلة استعان بـ6 لاعبين شباب في الفريق الأول، ولن يتم الاستغناء عن أي لاعب.

وتابع: وصلنا عروض لبعض اللاعبين من الأندية الكبيرة على رأسهم الأهلي والزمالك، وهناك لاعبين تم الحديث بشأنهم أيضًا. لكن لا أريد الكشف عن أسماء حتى لا يتأثر أي لاعب، وهناك عناصر آخرى تلقت عروضا خارجية، لكن لدينا رغبة في الاحتفاظ ببعض الأسماء.

وزاد:  توريه ومعاذ عبدالسلام ومحمود صلاح ويحيى زكريا تلقوا بالفعل عروض من أندية داخل وخارج مصر، لكن لدينا رغبة في الاحتفاظ بكل العناصر إلا لو وصل لنا عرضًا ماليا جيدًا نستطيع من خلاله تعويضه.

وأكمل: لدينا مشروع بدأنا فيه منذ الموسم الماضي، ونحن أول نادٍ يقوم بانشاء شركة كرة قدم في 2022 وتم طرحه بالبورصة لكن لم ينجح، وقمت بالاستثمار في النادي بصفتي من أبناء النادي، ووفقنا في إنشاء الشركة عن طريق مساهمين، واستحوذنا على أكبر عدد من الأسهم.

وأضاف: نريد أن يكون هناك استقرار مالي في غزل المحلة من أجل إعادة الفريق بقوة، مع عمل مشروع رياضي، بإنشاء نادي اجتماعي وفندق، خصوصا أن المحلة كلها لا يوجد فيه فندق، بالإضافة لإنشاء أماكن ترفيه وخدمية، واكاديميات رياضية على مستوى عالٍ، وسيتم إنشاء أول مدرسة رياضية في مصر لاستقطاب المواهب وتوفير الامكانيات اللازمة لتثقيف وتعليم المواهب من اجل احتراف كرة القدم بشكل مميز، وكذلك نريد إنشاء مركز طب رياضي ومركز علاج طبيعي، وجيم على مستوى عالٍ، كل هذا على قرية رياضية مساحتها 30 فدان وتساهم في توفير فرص عمالة كبيرة.

وأشار إلى أن تلك المنظومة سوف تساهم في زيادة المواهب في الألعاب الفردية، خصوصا أن المحلة مشهورة دائما بوجود أبطال في الألعاب المختلفة، وهذه القصة موجودة منذ 2023 ونتمنى أن يتم حسم الأمور سريعًا لأننا اخذنا بعض الوقت في الحصول على الموافقات المطلوبة.

وأكد: لدينا خطة على المدى الطويل وقمنا بتطوير ملعب غزل المحلة ووفرنا تذاكر مجانية للجمهور لدعم الفريق، وقمنا بإنشاء بعض الأمور الخدمية من أجل مساعدة الجماهير، ونسعى للوصول للهدف المنشود، وأتمنى أن يبتعد عن النادي "أعداء النجاح".

وتابع: نعاني من أعداء النجاح وأصحاب المصالح والمنتفعين والذين يضعون العراقيل، ولكن مع أبناء المحلة والجماهير سوف نستكمل طريقنا لتحقيق أحلامنا وطموحنا الكبير، وانفقنا مبالغ كبيرة تصل لـ500 مليون جنيه، والغرض من المشروع الخاص بنا هو وجود مصدر دخل مستمر، ويستطيع الصرف على النادي مستقبلا. والمدينة الرياضية سوف تحتاج لعامين أو ثلاثة أعوام، والمرحلة الأخيرة قد تمتد للعام الرابع.

وأتم: غزل المحلة لن يهبط مجددًا، والاستقرار سوف يساهم كثيرًا في تحقيق النتائج الجيدة خلال المواسم القادمة".

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