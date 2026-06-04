المعهد القومي للتغذية يكشف أطعمة تساعد على تقليل تأثير الوجبات الدسمة

كشف المعهد القومي للتغذية عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع الوجبات الغنية بالدهون، لما تحتويه من ألياف غذائية تعزز الشعور بالشبع وتساهم في تقليل امتصاص جزء من الدهون والكوليسترول.

وأوضح المعهد أن الشوفان يأتي في مقدمة هذه الأطعمة، لاحتوائه على الألياف الذائبة التي ترتبط بجزء من الدهون والكوليسترول داخل الأمعاء، ما يساعد على الحد من امتصاصهما.

كما أشار إلى أهمية البقوليات، مثل العدس والفاصوليا، لدورها في زيادة الإحساس بالشبع وإبطاء امتصاص الدهون، إلى جانب الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير، التي تتميز بكونها غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية.

وأضاف أن التفاح يعد من الخيارات المفيدة بعد الوجبات الدسمة، لاحتوائه على مادة البكتين التي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول، فيما توفر بذور الشيا وبذور الكتان كمية جيدة من الألياف التي تساعد على تعزيز الشبع وتحسين الهضم.

ولفت المعهد إلى أن الزبادي من الأطعمة التي تدعم عملية الهضم، خاصة بعد تناول الوجبات الغنية بالدهون.

وأكد المعهد القومي للتغذية أن تحقيق التوازن في الوجبات واختيار الأطعمة المصاحبة لها يلعبان دوراً مهماً في الحفاظ على الصحة وتقليل التأثيرات السلبية للأطعمة الدسمة.