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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

روتين العناية بالبشرة في الصيف.. 4 خطوات أساسية لبشرة صحية ومشرقة

روتين البشرة
روتين البشرة

أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة في الصيف للحفاظ على النضارة والحماية
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتعرض البشرة للعديد من المشكلات مثل زيادة إفراز الدهون، انسداد المسام، وظهور الحبوب، ما يجعل الالتزام بروتين يومي للعناية بالبشرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتها ونضارتها.
ويؤكد خبراء الجلدية أن الروتين الصيفي الفعّال لا يعتمد على كثرة المنتجات، بل على اختيار خطوات أساسية تناسب طبيعة البشرة وتساعد على حمايتها من العوامل الخارجية.


في مقدمة هذه الخطوات يأتي استخدام غسول لطيف للبشرة مرتين يوميًا، حيث يساعد على إزالة الشوائب والدهون الزائدة دون التسبب في جفاف الجلد أو تهيجه.


كما يُنصح باستخدام سيروم فيتامين C في الصباح، نظرًا لدوره في تعزيز نضارة البشرة، وتوحيد لونها، وحمايتها من تأثيرات أشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.


ويُعد الترطيب خطوة أساسية لا غنى عنها، حيث يُفضل اختيار مرطبات خفيفة ذات قوام مائي خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، لتجنب انسداد المسام.


ويشدد المتخصصون على أهمية استخدام واقي الشمس يوميًا، باعتباره خط الدفاع الأول ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع ضرورة اختيار نوع مناسب للبشرة بمعامل حماية لا يقل عن 30.


أما في المساء، فيوصى بتنظيف البشرة جيدًا لإزالة آثار التلوث، ثم استخدام سيروم مهدئ مثل النياسيناميد، يلي ذلك تطبيق مرطب خفيف لدعم تجدد خلايا البشرة أثناء النوم.


ويؤكد الخبراء أن البساطة هي المفتاح في روتين العناية الصيفي، مع تجنب الإفراط في استخدام المقشرات أو خلط العديد من المنتجات في وقت واحد، إضافة إلى الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.
ويخلص المختصون إلى أن الالتزام بروتين متوازن يعتمد على التنظيف، والترطيب، والحماية من الشمس، كفيل بالحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الصيف.

بشرة نضرة البشرة الصيف

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