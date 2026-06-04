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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يؤديها ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة.. محافظ الوادي الجديد تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، داخل لجان مدرستي الشهيدة دعاء و الأمل الإعداديتين بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المحافظ أن عدد اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات الخمس يبلغ ١٢٤ لجنة، استقبلت نحو ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان؛ لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية. كما اطمأنت من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم وجود أي معوقات تواجههم، متمنيةً لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

من ناحية أخرى، أشارت مجدي إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والغرف الفرعية بالإدارات، لسير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي معوقات أو ملاحظات والتعامل معها فورًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب.

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