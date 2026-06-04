10 ساعات من المحاولات.. كيف انتهت رحلة البحث عن الشاب محمد أبو ضيف تحت الأنقاض؟

في واقعة مؤلمة خيمت على مركز الإسماعيلية، انتهت محاولات إنقاذ الشاب محمد أبو ضيف علي حسن بالعثور على جثمانه بعد ساعات طويلة قضاها محتجزًا أسفل الأرض، إثر انهيار حفرة عليه أثناء أعمال حفر، وسط جهود مكثفة استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة للوصول إليه.

تفاصيل وفاة شاب داخل حفرة بالاسماعيلية

وبدأت تفاصيل الحادث عندما انهارت كميات كبيرة من الأتربة بشكل مفاجئ على الشاب أثناء وجوده داخل الحفرة، ما أدى إلى دفنه تحت الأرض واختفائه تمامًا عن الأنظار.

وعلى الفور، انطلقت عمليات البحث والإنقاذ وسط حالة من القلق الشديد بين أفراد أسرته والأهالي الذين توافدوا إلى موقع الحادث.

وخلال الساعات التالية، واصل المشاركون في أعمال الإنقاذ الحفر في ظروف بالغة الصعوبة، حيث وصل عمق الحفر إلى نحو 9 أمتار، مع اتخاذ إجراءات حذرة خشية تعرض الموقع لانهيارات جديدة قد تعرقل جهود الوصول إليه.

الأهالي يشاركون في عمليات الأنقاذ

وشهد موقع الحادث تجمعًا كبيرًا من الأهالي الذين تابعوا عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة، وتمسكوا بالأمل في العثور على الشاب على قيد الحياة، إلا أن النهاية جاءت صادمة بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه من أسفل الأنقاض.

وعقب الإعلان عن وفاته، سادت حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة، الذين نعوا الفقيد بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتحولت الواقعة إلى مشهد إنساني مؤلم، بعدما تابع الجميع لساعات طويلة جهود الإنقاذ على أمل انتهاء الأزمة بعودة الشاب سالمًا، إلا أن الحادث انتهى بفاجعة تركت أثرًا بالغًا في نفوس أهالي المنطقة.