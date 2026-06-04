صرف الإسكندرية تكثف حملات التوعية بقرى برج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة

كثفت شركة الصرف الصحي أنشطتها التوعوية بقرى برج العرب المستفيدة من المبادرة، في وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات التوعية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وحرصًا من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس سامي قنديل على تعزيز الوعي البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة.

رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مرافق الصرف الصحي

وشملت الحملات تنفيذ عدد من اللقاءات والندوات التوعوية بالتعاون مع القيادات الشعبية وأهالي القرى، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مرافق الصرف الصحي وترشيد استخدام الموارد، حيث تناولت الأنشطة:

▫️ التوعية بأهمية المحافظة على شبكات الصرف الصحي وعدم إساءة استخدامها.

▫️ نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.



▫️ توضيح أضرار التعديات على شبكات الصرف الصحي وتأثيرها على كفاءة الخدمة والتعريف بآليات سداد المتأخرات المالية.

▫️ استقبال شكاوى المواطنين والعمل على سرعة دراستها وحلها.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.