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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عامل متهم بسرقة هاتف فتاة بأسلوب الخطف في البحيرة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بالبحيرة.


 

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13 مايو المنقضى حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول  "بأسلوب الخطف" ولاذ بالفرار.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة) وبحوزته "الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن البحيرة دمنهور

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