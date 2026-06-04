إعلامي: أحمد السيد وأيمن أشرف وعمرو أنور ضمن ترشيحات الأهلي الإدارية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تحركات داخل النادي الأهلي بشأن إعادة هيكلة قطاع البراعم والأكاديميات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح امير هشام عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن رامي عادل مرشح بقوة للانضمام إلى عمرو الحلواني ضمن الهيكل الإداري لقطاع البراعم بالنادي الأهلي.

وأضاف أن أحمد السيد وأيمن أشرف مرشحان أيضًا، إلى جانب عمرو أنور، لتولي مناصب إدارية داخل أكاديميات النادي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن إيهاب جلال شطة.

وتأتي هذه الترشيحات في إطار خطة النادي الأهلي لتطوير قطاع الناشئين والأكاديميات، والاستفادة من خبرات عدد من نجومه السابقين في العمل الإداري والفني داخل النادي.