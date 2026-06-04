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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف كواليس الاتفاق المالي مع توروب

توروب
توروب
يارا أمين

كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل التسوية النهائية التي تمت مع المدرب يس توروب، بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح امير هشام عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن التسوية شملت حصول المدرب على القيمة الكاملة للشرط الجزائي، بما يعادل 3 أشهر من راتبه، إلى جانب راتب شهر إضافي كترضية أدبية، في إطار الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق تضمن أيضًا تحديد مستحقات وكالة المدرب، حيث تقرر حصولها على عمولة بنسبة 10% فقط من إجمالي قيمة الأشهر الأربعة التي سيحصل عليها المدرب وفقًا للتسوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إنهاء جميع الالتزامات المالية والتعاقدية بشكل رسمي، بما يضمن إغلاق الملف بين الطرفين بشكل نهائي ودون أي نزاعات مستقبلية.

تفاصيل اتفاق الأهلي مع توروب

اتفق النادي الأهلي على فسخ التعاقد مع ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الموسم الكارثي الذي خرج منه النادي دون تحقيق بطولات.

وتم الاتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على حصوله راتب شهر يونيو مع 3 أشهر شرط جزاء وشرط إضافي كترضية بجانب 10% من قيمة 4 اشهر لصالح وكالة المدرب.

وسيتم تحويل نصف قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بنحو  700 ألف يورو إلى حساب توروب اليوم الخميس على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي في القسط الثاني بعد نحو 3 أشهر.

يأتى ذلك بعد جلسة طويلة جمعت إدارة النادي الأهلي بـ المدرب أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي للإعلان الرسمي عن رحيل المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة.

أمير هشام يس توروب فيسبوك فسخ التعاقد مع ييس توروب

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