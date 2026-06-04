حمزة عبد الكريم بين أصغر نجوم مونديال 2026.. وممثل العرب في قائمة استثنائية

دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويُعد تواجد حمزة عبد الكريم ضمن هذه القائمة إنجازًا لافتًا، خاصة أنه أصبح أصغر لاعب عربي وإفريقي بين أبرز المواهب الشابة المشاركة في البطولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل صفوف منتخب مصر قبل انطلاق المنافسات.

وبحسب ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء التشيكي هوجو تشوريك في صدارة قائمة أصغر اللاعبين المشاركين بعمر 18 عامًا و4 أيام، يليه الألماني لينارت كارل بعمر 18 عامًا و109 أيام، ثم السنغالي إبراهيم مباي بعمر 18 عامًا و138 يومًا، فيما احتل حمزة عبد الكريم المركز الرابع بعمر 18 عامًا و161 يومًا.

ويمثل ظهور اللاعب المصري في هذه القائمة مؤشرًا على توجه منتخب مصر للاعتماد على العناصر الشابة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب منح المواهب الصاعدة فرصة الاحتكاك بأعلى المستويات الكروية على الساحة العالمية.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال مشاركته الأولى في كأس العالم لتقديم نفسه بصورة قوية أمام جماهير الكرة العالمية، خاصة أن البطولة كانت على مدار تاريخها نقطة انطلاق للعديد من النجوم الذين تحولوا لاحقًا إلى أسماء بارزة في عالم كرة القدم.

نسخة استثنائية من كأس العالم

وتشهد بطولة كأس العالم 2026 نظامًا جديدًا وغير مسبوق، حيث ستقام بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، مع تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

كما تمتد البطولة على مدار 40 يومًا، وتشهد إقامة 104 مباريات، لتصبح النسخة الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ32 يوم 28 يونيو، وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو 2026 على ملعب "ميت لايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.