مهاجم الأهلي يرفض فكرة التبادل في الانتقالات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، يتمسك بموقفه بشأن مستقبله خلال الفترة الحالية، في ظل ارتباط اسمه بعدة سيناريوهات داخل سوق الانتقالات.

وأوضح احمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك أن محمد شريف يرفض الدخول في أي صفقات تبادلية، مفضلًا حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالرحيل عن صفوف الفريق بشكل دائم أو الاستمرار ضمن قائمة النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، دون الدخول في حلول وسط.

ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء، مع اقتراب فتح باب الانتقالات، وسط ترقب من جماهير النادي الأهلي لمعرفة القرار النهائي سواء من جانب اللاعب أو إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى وجّه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع.

وأشاد الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، بعطاء وليد سليمان وأدائه للمهام المكلف بها على النحو الأمثل، إلى جانب التزامه بثوابت النادي.

وأعرب النادي عن خالص تقديره لوليد سليمان، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه.