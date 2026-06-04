إقبال كبير على المشروع القرآني الصيفي بالأزهر.. صور

شهد المشروع القرآني الصيفي بالأزهر الشريف إقبالًا واسعًا وحضورًا كثيفًا في مختلف محاوره، مع ختام الأسبوع الأول من انطلاق الموسم الرابع، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقد ساهم انتشار مقرات المشروع في جميع ربوع الجمهورية في إتاحة الفرصة لآلاف المشاركين للالتحاق ببرامجه المتنوعة، من خلال المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، إلى جانب المنصة الإلكترونية والمقرأة العامة للجمهور.

وسجلت منصة التحفيظ الإلكترونية مشاركة تجاوزت خمسة آلاف مشارك من مختلف المراحل العمرية، فيما شهد محور «احفظ مقررك» إقبالًا ملحوظًا من التلاميذ داخل المعاهد الأزهرية، بمشاركة فاعلة من المعاهد الأزهرية الخاصة.

مكاتب التحفيظ

كما توافد آلاف التلاميذ على مكاتب التحفيظ ضمن محور «عشرة آلاف خاتم»، في حين انتظمت حلقات الذكر بالمعاهد الأزهرية النموذجية، وسط أجواء تربوية وإيمانية تعزز الارتباط بكتاب الله تعالى.

وشهدت المقرأة العامة للجمهور إقبالًا متزايدًا من مختلف الفئات العمرية، وحرص المشاركون على حضور المجالس المتتابعة، حيث سجل المجلس الخامس حضورًا متميزًا يعكس تنامي الاهتمام بتصحيح التلاوة وتعلم أحكام التجويد.

وصرح الأستاذ الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن مؤشرات الأسبوع الأول تعكس نجاح المشروع في الوصول إلى مختلف الشرائح العمرية، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على جميع المحاور يعكس مكانة القرآن الكريم في نفوس أبناء الأزهر والمجتمع، ويجسد نجاح جهود الأزهر الشريف في خدمة كتاب الله تعالى ونشره.

ويؤكد هذا الإقبال الواسع نجاح المشروع القرآني الصيفي في ترسيخ الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، وتعزيز حضوره في حياة النشء خلال الإجازة الصيفية.