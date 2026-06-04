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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان: السوشيال ميديا وقفت جنبي والناس أثبتت معدنها الأصيل

بائع الجرائد
بائع الجرائد
رحمة سمير

كشف عم شعبان، بائع الجرائد الشهير بمنطقة حلوان، تفاصيل جديدة حول واقعة السرقة التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن حجم الدعم والتعاطف الذي تلقاه من المواطنين خفف كثيرًا من آثار الصدمة التي عاشها بعد سرقة حصيلة عمله.


وقال عم شعبان، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه فوجئ بردود الفعل الواسعة من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجميع حرص على مؤازرته والاطمئنان عليه، وهو ما منحه دفعة كبيرة لتجاوز الأزمة سريعًا.


وأضاف أن محبة الناس كانت أكبر تعويض له، مؤكدًا أن السوشيال ميديا لعبت دورًا مهمًا في تسليط الضوء على الواقعة، وأن ما شاهده من تضامن ومساندة كشف عن أصالة المصريين ووقوفهم بجانب من يتعرض للظلم أو الأذى.


ووجه بائع الجرائد بحلوان الشكر إلى أجهزة الدولة والجهات الأمنية التي تعاملت مع الواقعة بسرعة وجدية، مشيدًا بجهود رجال المباحث في متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكد عم شعبان أنه لم يستسلم للحزن بعد الواقعة، وعاد إلى عمله المعتاد في اليوم التالي مباشرة، موضحًا أن مهنة بيع الصحف بالنسبة له ليست مجرد وسيلة رزق، وإنما رحلة كفاح امتدت لعقود طويلة.


واختتم حديثه برسالة امتنان لكل من دعمه وسانده، مؤكدًا أن الوقوف إلى جواره في هذه الأزمة سيظل محفورًا في ذاكرته، وأن حب الناس واحترامهم أغلى من أي خسارة مادية.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/931900966571086/ 

بائع الجرائد السوشيال ميديا السرقة التعاطف حلوان

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