برلمانية: استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

أشادت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد الحكومة لإطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.



وأكدت" فاخر" في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” أن هذه التسهيلات تعكس رؤية الدولة في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.



وأشارت عضو الشيوخ إلى أن استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.



ونوه رئيس الوزراء، أن العام المالي الجديد سيشهد مع إقرار البرلمان للعديد من القوانين التي تم ارسالها من خلال الحكومة، إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة، بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.