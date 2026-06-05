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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة السكان ببني سويف : تحويل مراكز الشباب لبيئة حاضنة للإبداع والتميز

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقدت وحدة السكان المركزية بديوان عام محافظة بني سويف، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بحضور  هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف،  محمد سيد البحيري، مدير الوحدة ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة لرواد العمل السكاني والتطوعي ، ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب، وذلك لتوحيد كافة الجهود ووضع الخطط والبرامج المشتركة التي تسعى إلى الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية على مستوى المحافظة، لكافة مراكز الشباب.

شهد الاجتماع حضوراً قيادياً وتنفيذياً بارزاً ضم مديري إدارات الشباب والرياضة الفرعية على مستوى المحافظة ومديري مراكز شباب المدن بالإضافة إلى  هاجر حسين مسؤول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان بالمحافظة، مجدي حلمي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني أسامة عبد العال المسؤول بإدارة التخطيط، غادة شحاته منسق التنسيق والمتابعة للسكان بالمديرية، وذلك لتعزيز وتكامل الأدوار بين المديريات الخدمية المختلفة لضمان تقديم أفكار مبتكرة وخارج الصندوق تبتعد عن النمطية التقليدية .

ركز اللقاء على تفعيل توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف وفي إطار تفعيل القرار التنفيذي رقم 1878 بشأن تنظيم رواد العمل السكاني والتنمية البشرية وتحت الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من بلال حبش نائب محافظ بني سويف ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة لرواد العمل السكاني والتطوعي

واستعرض المجتمعون الآليات التنفيذية لدمج مبادرة رواد العمل السكاني بآلية تخصصية في الخطة السنوية والأنشطة الخاصة بمراكز الشباب ومراكز شباب المدن بهدف تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية بروح إيجابية وبما يتوافق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع فتح قنوات اتصال مباشرة ورصد المشكلات المجتمعية الملحة لرفع الوعي .

وفي سياق متصل تم التأكيد على تعزيز محاور التنمية البشرية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم قطاعي التعليم والصحة مع تقديم حلول مبتكرة لمواجهة مشكلات حثيثة تمس الشباب والهجرة غير الشرعية لتوفير بيئة جاذبة آمنة ومبدعة للشباب والطلائع والارتقاء بالعنصر البشري في المحافظة للوصول إلى أقصى حد من توحيد الجهود تحت مظلة واحدة.

ومن جانبه أشار مدير الشباب والرياضة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب فكراً مؤسسياً متطوراً يواكب تطلعات الشباب بينما أوضح وكيل المديرية للشباب أن هذا التوجه يضمن جعل مراكز الشباب بيئة حاضنة للإبداع والتميز ليكون أكثر جذباً وفعالية في حين شدد مدير وحدة السكان على الأهمية البالغة لإشراك الشباب أنفسهم في صياغة الأفكار ووضع الخطط والبرامج التنموية لضمان فاعليتها واستدامتها على أرض المحافظة.


 

بني سويف شباب ورياضة محافظة بني سويف

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