قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
نائب وزير الصحة: مريض الجذام يصبح غير معدٍ بعد الجرعة الأولى
مدير تعليم المنوفية: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا
طاقة الشيوخ تناقش مقترح عماد خليل لتطوير العدادات الكهربائية.. الإثنين
إيجور بافلوف: التطورات في مضيق هرمز أظهرت رغبة في فرض قانون الغاب
عماد متعب يدعم تعيين وائل جمعة: يمتلك خبرات كبيرة ومصلحة الأهلي هي أولويته
وزير الاستثمار: نمو اقتصادي يتجاوز 5% ومساهمة القطاع الخاص بنحو 67% من إجمالي الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إصلاح شامل للهيئات الاقتصادية في الموازنة الجديدة.. تقييم 59 جهة وإعادة تنظيم الجهاز الاقتصادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تشهد الهيئات الاقتصادية في مصر مرحلة جديدة من التطوير وإعادة الهيكلة، ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول والموارد المتاحة، في ظل توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري والاقتصادي ورفع معدلات النمو والاستدامة المالية.

وكشفت الموازنة العامة الجديدة عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، يرتكز على تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز قدرة تلك الهيئات على تمويل أنشطتها ذاتيًا، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

تقييم شامل لأداء 59 هيئة اقتصادية

ووفقًا للبيان المالي للموازنة، أجرت الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية تقييمات موسعة شملت 59 هيئة اقتصادية، بهدف الوقوف على أوضاعها المالية والقانونية والتشغيلية، وقياس مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

واعتمدت أعمال التقييم على مجموعة من المؤشرات والمعايير الدقيقة، من بينها حجم العائد الاقتصادي، وكفاءة التشغيل، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، إضافة إلى دراسة معدلات الأداء والإنتاجية ومدى توافق أنشطة الهيئات مع خطط الدولة الاقتصادية والتنموية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة النظر في أوضاع الهيئات التي تعاني من خسائر مزمنة أو ضعف في الكفاءة التشغيلية، بما يسمح بوضع حلول عملية لتحسين أدائها أو إعادة هيكلتها.

توصيات بإعادة التنظيم والدمج

وأشار البيان المالي إلى أن الدراسات التي أُجريت انتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، تضمنت دمج بعض الهيئات المتشابهة في الاختصاصات أو الأنشطة، إلى جانب إلغاء بعض الكيانات محدودة الجدوى الاقتصادية، وذلك بهدف تقليل التداخل الإداري وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوصت الدراسات بإعادة تنظيم عدد من الجهات الاقتصادية بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الجهاز الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء جهاز اقتصادي أكثر مرونة وكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة تعظيم الاستفادة من المؤسسات العامة.

تعزيز الاستدامة المالية

وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الهيئات الاقتصادية من الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الذاتية، وتحقيق فوائض مالية تساعدها على الاستمرار والتوسع دون الحاجة إلى دعم مستمر من الخزانة العامة.

كما يُتوقع أن تسهم عمليات إعادة الهيكلة في تحسين بيئة العمل داخل الهيئات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

وفي ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، تبدو الحكومة ماضية في إعادة رسم خريطة الهيئات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، ويدعم أهداف التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.

مصر الاقتصاد الحكومة الهيئات الاقتصادية معدلات النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

علاج ضربة الشمس

طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد