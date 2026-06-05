إصلاح شامل للهيئات الاقتصادية في الموازنة الجديدة.. تقييم 59 جهة وإعادة تنظيم الجهاز الاقتصادي

تشهد الهيئات الاقتصادية في مصر مرحلة جديدة من التطوير وإعادة الهيكلة، ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول والموارد المتاحة، في ظل توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري والاقتصادي ورفع معدلات النمو والاستدامة المالية.

وكشفت الموازنة العامة الجديدة عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، يرتكز على تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز قدرة تلك الهيئات على تمويل أنشطتها ذاتيًا، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

تقييم شامل لأداء 59 هيئة اقتصادية

ووفقًا للبيان المالي للموازنة، أجرت الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية تقييمات موسعة شملت 59 هيئة اقتصادية، بهدف الوقوف على أوضاعها المالية والقانونية والتشغيلية، وقياس مدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

واعتمدت أعمال التقييم على مجموعة من المؤشرات والمعايير الدقيقة، من بينها حجم العائد الاقتصادي، وكفاءة التشغيل، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، إضافة إلى دراسة معدلات الأداء والإنتاجية ومدى توافق أنشطة الهيئات مع خطط الدولة الاقتصادية والتنموية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة النظر في أوضاع الهيئات التي تعاني من خسائر مزمنة أو ضعف في الكفاءة التشغيلية، بما يسمح بوضع حلول عملية لتحسين أدائها أو إعادة هيكلتها.

توصيات بإعادة التنظيم والدمج

وأشار البيان المالي إلى أن الدراسات التي أُجريت انتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، تضمنت دمج بعض الهيئات المتشابهة في الاختصاصات أو الأنشطة، إلى جانب إلغاء بعض الكيانات محدودة الجدوى الاقتصادية، وذلك بهدف تقليل التداخل الإداري وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوصت الدراسات بإعادة تنظيم عدد من الجهات الاقتصادية بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الجهاز الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء جهاز اقتصادي أكثر مرونة وكفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وضرورة تعظيم الاستفادة من المؤسسات العامة.

تعزيز الاستدامة المالية

وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الهيئات الاقتصادية من الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الذاتية، وتحقيق فوائض مالية تساعدها على الاستمرار والتوسع دون الحاجة إلى دعم مستمر من الخزانة العامة.

كما يُتوقع أن تسهم عمليات إعادة الهيكلة في تحسين بيئة العمل داخل الهيئات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

وفي ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي، تبدو الحكومة ماضية في إعادة رسم خريطة الهيئات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية، ويدعم أهداف التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.