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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاء الجمعة للأطفال بأوقاف الإسكندرية يناقش «استثمار الوقت»

لقاء الجمعة بمسجد حوض 10
لقاء الجمعة بمسجد حوض 10
أحمد بسيوني

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، لقاء الجمعة للأطفال تحت عنوان: «استثمار الوقت»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لبناء وعي الأطفال وتنشئتهم على القيم الدينية والأخلاقية والوطنية السليمة.

الوقت أعظم نعم الله تعالى على الإنسان

وتناولت فعاليات اللقاء أهمية الوقت باعتباره من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وضرورة استثماره فيما ينفع الفرد والمجتمع، مع التأكيد على ترسيخ قيم الاجتهاد والانضباط وتحمل المسئولية لدى الأطفال، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة وطنه ودينه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وحرصها على غرس القيم الإيجابية في نفوس النشء، وبناء شخصية وطنية واعية قادرة على العطاء والبناء.

أُقيم اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف فضيلة الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وذلك بمسجد حوض 10 بقرية حوض 10 التابعة لإدارة أوقاف الرمل.

وشهد اللقاء حضور فضيلة الشيخ ياسر غازي حبلص، مدير إدارة أوقاف الرمل، وفضيلة الشيخ محمد محمد المعلفي، مفتش الإدارة، وفضيلة الشيخ مرسي السيد مطر، إمام المسجد.

الإسكندرية لقاء الجمعة استثمار الوقت صحح مفاهيمك أوقاف الاسكندرية

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