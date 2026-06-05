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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيجور بافلوف: العقوبات دفعت روسيا إلى حشد قدراتها والنظر إلى العالم بواقعية أكبر

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال إيجور بافلوف النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس، إنّ العقوبات المفروضة على روسيا دفعتها إلى حشد قدراتها وإمكانياتها، وإلى النظر إلى العالم بطريقة أكثر واقعية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، لقاء قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا المزيج من الرؤية الواقعية والتقييم الموضوعي للأوضاع يشكل قوة دافعة وضمانة لتجاوز روسيا جميع الصعوبات التي تواجهها.

وأوضح بافلوف أن روسيا كانت على الدوام صديقة لجميع الدول الآسيوية، مشيراً إلى أن الظروف الحالية أتاحت لموسكو فهماً أعمق لكيفية العمل مع آسيا، ومعرفة النماذج الاقتصادية وآليات التعاون الأكثر فاعلية مع شركائها في المنطقة.

وتابع النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس أنه في السابق ربما لم تكن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات سريعة أو لإيجاد حلول فورية، إلا أن الأوضاع الحالية جعلت ذلك ضرورة حقيقية.

وأكد أن هذا الواقع دفع روسيا إلى التعامل مع شركائها الآسيويين بقدر أكبر من العمق والتخطيط، بما يسهم في تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

إيجور بافلوف روسيا مؤسسة روسكونجرس

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