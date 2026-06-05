التوصيل للمنازل.. الأوقاف تبدأ تسليم أنصبة المضحين من مشروع الصكوك بـ 4 محافظات

بدأت وزارة الأوقاف اليوم تسليم أنصبة المضحين المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي بمحافظات المنيا والفيوم وبني سويف وأسيوط، وذلك ضمن خطة التوزيع المعتمدة، في إطار حرص الوزارة على التيسير على المضحين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

الأوقاف تبدأ تسليم أنصبة المضحين ضمن مشروع صكوك الأضاحي وتطلق خدمة التوصيل للمنازل



وأوضحت وزارة الأوقاف أن أعمال التسليم تتواصل وفق الجداول المقررة، بما يضمن انتظام الإجراءات وتيسير حصول المضحين على أنصبتهم.

وفي إطار تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمشروع صكوك الأضاحي، قررت وزارة الأوقاف توصيل أنصبة المضحين إلى المنازل، بما يسهم في التيسير عليهم، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمشاركين في المشروع.

ودعت وزارة الأوقاف، المضحين إلى استكمال تسجيل بياناتهم الخاصة بخدمة التوصيل من خلال الرابط المخصص على المنصة الإلكترونية للمشروع، أو التواصل عبر الرقم المختصر ١٧٧٧٩؛ حتى يتسنى إدراج طلباتهم ضمن مراحل التوزيع والتوصيل المقررة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على مواصلة تطوير مشروع صكوك الأضاحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشاركين فيه، بما يحقق أعلى درجات التنظيم والكفاءة، ويعزز الدور المجتمعي للمشروع بوصفه أحد أبرز مشروعات التكافل التي تنفذها الوزارة.