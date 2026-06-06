الوادى الجديد تشن حملات تفتيشية مكثفة على المحلات وتحرر 27 محضرًا

نفذت محافظة الوادى الجديد، حملات تفتيشية موسعة على المحلات التجارية، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.

رصد عدد من المخالفات المتنوعة

​وأسفرت جهود الحملة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية عن رصد عدد من المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير (27) محضرًا فوريًا منها ​تحرير (18) محضرًا تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم حمل شهادات صحية شهادات صحية سارية للعاملين بالمنشآت و​تحرير (7) محاضر مخالفة لعدم ختم الموازين من قِبل مصلحة الموازين و​تحرير (2) محضر لسلع ومواد مجهولة المصدر.

وقالت المحافظة في بيان لها ، إنه أثناء التفتيش على تراخيص المحلات وجد بعض المحلات منتهية التراخيص ، وتم التنبيه على أصحابها بسرعة التوجه للوحدة المحلية لإنهاء التراخيص حتى لايتعرضوا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكدت المحافظة على استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، لردع المخالفين، ومحاربة الغش التجاري، وضمان سلامة وجودة الأغذية والسلع المعروضة للمواطنين.