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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إجلاس الأطفال على قدميه| مرافعة النيابة في قضية مدرسة هابي لاند

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة خلال أولى جلسات محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات،  لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.


إجلاس الأطفال على قدميه 

وقال ممثل النيابة، إن الأطفال المجني عليهم لم يكونوا قادرين بحكم صغر سنهم على التفرقة بين الرعاية الحقيقية والاستغلال معتبرًا أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له داخل المؤسسة التعليمية للتقرب من الأطفال والانفراد بهم، كما أن  التحقيقات كشفت بحسب ما ورد بأوراق الدعوى عن قيام المتهم بإجلاس بعض الأطفال على قدميه والتعدي عليهم، مشيرة إلى أن تلك الوقائع خلفت آثارًا نفسية عميقة لدى الأطفال المجني عليهم.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهم كان يقدم الحلوى للأطفال عقب الوقائع محل الاتهام، معتبرًا أن ذلك جاء في إطار محاولة استمالتهم وإخفاء ما تعرضوا له، وفقًا لما تضمنته التحقيقات، وشددت على أن المتهم كان يشغل منصبًا إداريًا داخل المدرسة وهو موقع يفرض عليه مسؤولية حماية الأطفال ورعايتهم، إلا أنه استغل تلك الثقة بصورة تخالف الدور التربوي المنوط به.


واختتمت النيابة مؤكدا أن الأدلة والشهادات الواردة في القضية جاءت من وجهة نظرها متماسكة ومترابطة مطالبة المحكمة بتحقيق العدالة والفصل في الاتهامات المعروضة أمامها.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل مثيرة في واقعة هتك عرض أطفال داخل مدرسة هابي لاند للغات خلال تحقيقات استمرت لقرابة 72 ساعة انتهت بإحالة مالك المدرسة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بعرض المتهم أ. ف على خبراء الأدلة الجنائية في مصلحة الأمن العام، حيث قام قسم التصوير الجنائي بإجراء القياسات البيومترية على ملامح المتهم ومضاهاتها بمقطع الفيديو الخاص بواقعة هتك عرض المتهم لطفلة بالمدرسة بعد إدعاء البعض أن الفيديو تم التلاعب به.

وورد تقرير الأدلة الجنائية أن مقطع الفيديو محل الواقعة سليم تمامًا ولم يتم التلاعب به أو يتعرض لإدخال وإضافة بخاصية الذكاء الاصطناعي Ai، كما أكد التقرير الجنائي أن المتهم هو من ظهر بمقطع الفيديو بعد إجراء القياسات البيومترية لملامح وجهه.

وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كلًا من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، وكلاء نيابة الحوادث إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.


 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.


 

وكشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.


 

واستجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

هيئة المحكمة النيابة العامة محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند للغات هتك عرض عدد من الأطفال

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