خبيرة سياسات دولية: الأزمات المتراكمة تضع الدولة اللبنانية تحت ضغط غير مسبوق

قالت الدكتورة سماهر الخطيب، خبيرة السياسات الدولية، إن الدولة اللبنانية تواجه أزمة مركبة تشمل أبعادًا اقتصادية وأمنية وسياسية وعسكرية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو ما يضعها تحت ضغط كبير في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن مسار المفاوضات والتفاهمات المرتبطة بجنوب الليطاني.

استهداف الجيش اللبناني

وأضافت الخطيب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أن التطور الأخير المتمثل في استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل، والذي أسفر عن سقوط ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب إلى جانب أحد المجندين، يحمل دلالات خطيرة، لأنه يتعلق بمؤسسة عسكرية رسمية تمثل إحدى مؤسسات الدولة اللبنانية، وليس بجهة سياسية أو حزبية.

تساؤلات ومساءلة سياسية

وأوضحت أن هذا التصعيد يضع إسرائيل أمام تساؤلات ومساءلة سياسية، خاصة أن استهداف مؤسسة عسكرية رسمية يتجاوز الأبعاد الميدانية التقليدية ويمثل ضغطًا إضافيًا على الوضع الداخلي اللبناني.