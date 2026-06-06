تصريحات شديدة اللهجة .. كواليس انتخابات رئاسة ريال مدريد

شهدت انتخاب رئيس لنادي ريال مدريد، رفع كلا المرشحين من حدة التصريحات سواء المنتقدة من جهة أو تلك التي سترسم مصير الجهاز الفني واللاعبين من جهة أخرى.

وبين الأسماء الكبيرة المطروحة من كلا الطرفين ينتظر عشاق ريال مدريد أن ترسم هذه الانتخبات مساراً يعيد بريق المرينغي محلياً وقارياً.



وفي آخر تصريحات المرشحين قال إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد إن النادي يمر بأزمة مالية وأن احتياطاته انخفضت بنسبة 99 %، مؤكداً أنه في حال انتخابه رئيساً للنادي الملكي سيعمل على التعاقد مع يورغن كلوب كمدرب للفريق.

هذا وأكد فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد أن مانشستر سيتي نفى علنًا مزاعم انضمام المهاجم آيرلينغ هالاند إلى النادي ضمن مشروع المرشح المنافس إنريكي ريكيلمي، واحتفى بيريث أيضًا بتسمية ريال مدريد أغلى نادٍ لكرة القدم في العالم من قِبل مجلة فوربس، مُقدمًا هذا التقدير كدليل على متانة الوضع المالي للنادي وريادته العالمية خلال فترة رئاسته.