ماذا يفعل مسئول حماية البيانات الشخصية؟ .. القانون يجيب

حدّد قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من المهام والالتزامات التي يجب على مسئول حماية البيانات الالتزام بها داخل المؤسسات والجهات المختلفة، بهدف تعزيز أمن المعلومات وضمان التعامل الآمن مع البيانات الشخصية للمواطنين.

مهام مسئول حماية البيانات الشخصية

ووفقا للمادة (٩) يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولًا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويلـتزم على الأخـص بالآتـي:

١ – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

٢ – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

٣ – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

٤ – إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

٥ – الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

٦ – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

٧ – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

٨ – تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها.