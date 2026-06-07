القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والبرازيل الودية قبل كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أقوى تجاربه الودية عندما يلتقي نظيره البرازيلي في مباراة مرتقبة تأتي ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية لمتابعة المواجهة التي تجمع بين الفراعنة وأحد عمالقة كرة القدم العالمية.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تعد الأكبر في تاريخ البطولة.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن لتجربة العناصر الأساسية والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

في المقابل، يخوض المنتخب البرازيلي المباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى للوصول بفريقه إلى أفضل حالة فنية قبل بداية مشواره في كأس العالم.

موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام المباراة فجر الأحد المقبل على الأراضي الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، والثانية صباحًا بتوقيت أبوظبي.

وتحتضن ولاية أوهايو الأمريكية هذه المواجهة التي تمثل الاختبار الأخير للمنتخبين قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية بالمونديال.

أين يمكن مشاهدة المباراة؟

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل المباراة مباشرة، وهي:

ON Sport 1

ON Sport 2

Abu Dhabi Sports HD 1

Abu Dhabi Sports Extra

وتنقل شبكتا أون سبورت وأبوظبي الرياضية أحداث المباراة مباشرة، ما يتيح للجماهير في مصر والوطن العربي فرصة متابعة المواجهة المرتقبة دون اشتراك مدفوع.

بروفة أخيرة قبل المونديال

يدخل المنتخب المصري المباراة بحثًا عن تحقيق أقصى استفادة فنية من مواجهة منتخب بحجم البرازيل، خاصة أن اللقاء يأتي قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار الفراعنة في كأس العالم، حيث يأمل الجهاز الفني في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وتصحيح أي ملاحظات قبل ضربة البداية.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجماهير المصرية التي تنتظر ظهورًا قويًا للمنتخب أمام أحد أكثر المنتخبات تتويجًا بالألقاب العالمية.