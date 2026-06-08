المشروعات الصغيرة أمام اختبار برلماني جديد.. كيف تُحل معوقات المجمعات الصناعية؟

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء، أعمالها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر ودولة قطر والموقعة في فبراير 2026.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة اجتماعًا لبحث رؤية جمعيات المجتمع المدني والاتحادات في دعم مستثمري المشروعات الصغيرة، وبحث معوقات تشغيل المجمعات الصناعية بالكامل في 11 محافظة (منها الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، أسوان، والأقصر) لدعم الاقتصاد القومي.

من جانبها، تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعًا بحضور د. سامح الحفني وزير الطيران المدني، لمناقشة سبل تقديم التسهيلات لشركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف لمواكبة الحركة السياحية وتوفير أسعار تنافسية تكمل دور الشركة الوطنية "مصر للطيران".