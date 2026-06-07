هتخالف هنهد..إزالة بناء مخالف بعقار خلال حملة مكبرة في الهرم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم في محافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة رصد كافة المخالفات وإزالتها في المهد، وعدم السماح بأي تجاوزات في أعمال البناء داخل نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الدور السابع والثامن بعقار مخالف في شارع المنشية بمنطقة الطوابق في فيصل.

وقد أشرف على الحملة ميدانياً اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بحضور نائب القطاع الشمالي محمد فتحي، وعلى محمود مدير الاشغالات، والمهندس محمد صفوت مدير التنظيم، ومدير العلاقات العامة بالحي ولاء محبوب.

وقد نجحت الحملة في تحديد عقار قام بالشروع في بناء وتعلية أدوار مخالفة بدون ترخيص، وتم التنفيذ الفوري بإزالة أعمدة وحوائط الدور السابع والثامن فوق الأرضي بالكامل، وقد تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون والاشتراطات البنائية بالمنطقة.

كما تم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في الموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب العقار المخالف.

وأكد حي الهرم، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الميدانية والمتابعة بالمرور الدوري على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي، والتعامل معها فوراً بالإزالة الوجوبية.