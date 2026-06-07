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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا سيلتوس 2027 في السعودية

كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة
كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

تمتلك سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، أنظمة ابل كار بلاي لاسلكياً، و اندرويد اوتو لاسلكياً، وبها شاشة معلومات وترفيه مركزية ضخمة مقاس 12.3 بوصه، وبها لوحة رقمية للتحكم بالطقس مقاس 5.0 بوصه، وبها شاشة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 بوصه .

محرك كيا سيلتوس موديل 2027

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

تحصل سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 147 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 محرك اخر سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سيلتوس موديل 2027

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 104 ألف ريال سعودي .
 

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 128 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الجديدة 

تأسست شركة كيا عام 1944 كأقدم مصنع للسيارات في كوريا، وبدأت كورشة لإنتاج الأنابيب الفولاذية وقطع الدراجات الهوائية، وتطورت الشركة لتصنع الدراجات النارية ثم السيارات، وأصبحت اليوم علامة تجارية عالمية رائدة بفضل تاريخ كيا الحافل بالتحولات التقنية .

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