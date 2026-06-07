لعشاق البر.. فورد برونكو فيلسون 2027 | صور

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو فيلسون موديل 2027، وتنتمي برونكو فيلسون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين أقوى جينات الأداء الميكانيكي لدى فورد و حزمة ساسكواتش الشهيرة المخصصة لاجتياز أصعب التضاريس.

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

محرك فورد برونكو فيلسون موديل 2027

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

تحصل سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 418 حصان، وعزم دوران 597 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد برونكو فيلسون موديل 2027

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

زودت سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، إطارات ضخمة مقاس 35 بوصه مخصصة للطرق الطينية والوعرة، وبها أقفال تفاضلية أمامية وخلفية، ونظام تعليق احترافي خارق يعتمد على مساعدات فوكس (Fox) عالية الأداء لامتصاص أقسى الصدمات في البر.

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 بها، زجاج عازل للصوت، وتم تطوير أختام الأبواب لتقليل ضوضاء الرياح والطريق بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطرازات السابقة، وبها شبك أمامي بتشطيبات خاصة، وبها شعار برونكو فريد مع أغطية مرايات وأقواس عجلات مطلية بنفس لون الهيكل، وبها ركائز الرؤية الحصرية للمسارات الوعرة .

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

ويوجد بـ سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 ، مقاعد جلدية مبطنة ومطرزة بالقماش المنسوج الفاخر، وبها لوحة قيادة مغطاة بالجلد الطبيعي، ولمسات داخلية أنيقة من النحاس الأصفر، وبها مقاعد أمامية مدعومة بميزة التبريد، بجانب مقاعد خلفية مدفأة، ونظام صوتي خارق ومحدث من B&O.

سعر فورد برونكو فيلسون موديل 2027

سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 الجديدة

ستباع سيارة فورد برونكو فيلسون موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 300 ألف ريال سعودي .