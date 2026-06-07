رد فعل مثير من ترامب على صواريخ إيران باتجاه الأراضي المحتلة

دعا الرئيس الإيراني دونالد ترامب طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات حيث قال : لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي وعودوا إلى طاولة المفاوضات وابرموا صفقة.

وقال ترمب لفوكس نيوز: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق.

وتابع : كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء والآن يحدث هذا.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا : الجيش الأمريكي في حالة تأهب.

فيما صرح الحرس الثوري الإيراني قائلا : استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن العملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد الحرس الثوري الإيراني قائلا: قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات

فيما سمحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: السماح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها تحسبا لتجدد القصف الإيراني.