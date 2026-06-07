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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رد فعل مثير من ترامب على صواريخ إيران باتجاه الأراضي المحتلة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

دعا الرئيس الإيراني دونالد ترامب طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات حيث قال : لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي وعودوا إلى طاولة المفاوضات وابرموا صفقة.

وقال ترمب لفوكس نيوز: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق.

وتابع : كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء والآن يحدث هذا.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا :  الجيش الأمريكي في حالة تأهب.

فيما صرح الحرس الثوري الإيراني قائلا : استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن العملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

وشدد الحرس الثوري الإيراني قائلا: قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات

فيما سمحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: السماح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها تحسبا لتجدد القصف الإيراني.

ترامب إيران الأراضي المحتلة جيش الاحتلال الحرس الثوري

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