زكي عبد الفتاح: الشناوي رفض عرض ريال بيتيس بسبب 2 مليون جنيه من الزمالك

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن أحمد الشناوي رفض عرضا من ريال بيتيس الإسباني في موسم 2012 عندما كان لاعبا في صفوف المصري البورسعيدي.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: أحمد الشناوي رفض عرضا من ريال بيتيس الإسباني في موسم 2012 عندما كان لاعبا في صفوف المصري البورسعيدي.



وأضاف: احمد الشناوي كان عرض الزمالك هو الحصول على 2 مليون سنويا وعرض ريال بيتيس اقل من ذلك لذلك رفض الانتقال إلى ريال بيتيس وفضل الانتقال للزمالك.



وتابع: مش أي لاعب يستطيع اللعب في الدوري الأمريكي، وعقلية امام عاشور لا تتناسب مع الدوري الأمريكي على الإطلاق.