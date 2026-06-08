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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأردن يخسر أمام كولومبيا وديا في ختام استعدادات كأس العالم 2026

منتخب الاردن
منتخب الاردن
رباب الهواري

تلقى المنتخب الأردني خسارة أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين بمدينة سان دييجو الأمريكية، ضمن آخر تجاربه التحضيرية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، حيث سعى الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة المدرب جمال السلامي إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة عدد من العناصر قبل انطلاق البطولة العالمية.

وافتتح المنتخب الكولومبي التسجيل في الدقيقة الحادية والأربعين عن طريق جون أرياس، الذي استغل تمريرة متقنة من صانع الألعاب جيمس رودريجيز ليضع الكرة في الشباك، مانحاً منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء تألق الحارس الأردني يزيد أبو ليلى، الذي تصدى ببراعة لفرصة خطيرة من المهاجم لويس دياز، محافظاً على حظوظ منتخب النشامى في العودة إلى أجواء المباراة. كما كاد المنتخب الأردني أن يدرك التعادل بعدما ارتطمت تسديدة قوية أطلقها مهند أبو طه بالقائم، ليحرم الحظ المنتخب من هدف محقق.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى السلامي أربعة تغييرات دفعة واحدة، بهدف تنشيط الأداء ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين، حيث دفع بكل من محمد أبو زريق، ومحمد أبو حشيش، وإبراهيم سعادة، ومحمود المردي.

ورغم هذه التبديلات، تمكن المنتخب الكولومبي من تعزيز تقدمه في الدقيقة الخامسة والخمسين عبر جون أرياس، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، مستفيداً من تفوق منتخب بلاده في العديد من فترات المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة، تعرض لاعب المنتخب الأردني عامر جاموس للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة التسعين، ليكمل منتخب النشامى المباراة بعشرة لاعبين.

وتعد هذه المواجهة آخر اختبار ودي للمنتخب الأردني قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، حيث يأمل الجهاز الفني في الاستفادة من الدروس الفنية التي خرج بها الفريق من اللقاء

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