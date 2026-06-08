قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي
التفاح على الأسفلت.. انقلاب سيارة نقل بسبب الشبورة بالبحيرة
لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي
حكم عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص ميت.. الإفتاء توضح
استنفار إقليمي بعد الهجوم على إيران.. السعودية تفعل الإنذار المبكر والاحتلال يرصد صاروخا من اليمن
بعثة منتخب مصر تصل إلى سبوكين لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمونديال
عملية محدودة النطاق.. أمريكا تقلل من حجم الهجوم الإسرائيلي على إيران
في الساعات الأولى من الصباح.. الشبورة تحجب الرؤية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي| صور
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026
شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم
الحرس الثوري: إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ تطلق من الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارلوس مويا: 4 منتخبات الأوفر حظا بالمونديال.. وصلاح من أساطير الكرة الإفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد النجم الأرجنتيني السابق كارلوس مويا، أن المنافسة على لقب كأس العالم 2026 ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن منتخبات الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة المرشحين للتتويج بالبطولة.

 كما أوضح أن منتخبي المغرب والبرتغال قد يشكلان مفاجأة كبيرة خلال المنافسات، في ظل التطور الملحوظ الذي حققاه خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح مويا أن مهمة المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب لن تكون سهلة، خاصة أن بعض اللاعبين عادوا مؤخرًا من الإصابة ولم يستعيدوا كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية حتى الآن. ورغم ذلك، أكد ثقته في قدرة منتخب التانجو على الذهاب بعيدًا في البطولة، بفضل جودة عناصره وخبراتهم الكبيرة، معتبرًا أنه يملك كل المقومات التي تؤهله للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

وعن فرص منتخب مصر في البطولة، أبدى مويا تفاؤله الكبير بقدرة الفراعنة على تقديم مستوى مميز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك شخصية قوية وروحًا قتالية تساعده على تجاوز التحديات. وأشار إلى أن أهم ما يحتاجه اللاعبون هو الثقة بالنفس والابتعاد عن الأخطاء المؤثرة، مؤكدًا أن المنتخب قادر على الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية.

كما أشاد مويا بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يمتلك عقلية الانتصارات والخبرة الكافية لنقل هذه الروح إلى لاعبيه، بما يساعدهم على المنافسة بأفضل صورة ممكنة.

وفي حديثه عن محمد صلاح، أكد مويا أنه من أكثر اللاعبين الذين يستمتع بمشاهدتهم، واصفًا إياه بالنجم الاستثنائي القادر على صناعة الفارق في أي وقت. وأضاف أن صلاح وحده صاحب القرار بشأن موعد ونهاية مسيرته الكروية، متمنيًا له الاستمرار لسنوات طويلة.

واختتم مويا تصريحاته بالتأكيد أن سعادة محمد صلاح تنعكس على عشاق كرة القدم في كل مكان، معربًا عن أمله في مشاهدة نسخة مميزة من كأس العالم، كما وضع صلاح إلى جانب صامويل إيتو في صدارة أفضل اللاعبين الأفارقة الذين تابعهم خلال مسيرته، معتبرًا أنهما من أعظم الأسماء في تاريخ الكرة الإفريقية

محمد صلاح كأس العالم البرازيل الارجنتين اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

صلاح

لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

ترشيحاتنا

محكمة جنايات قنا

فيديوهات السوشيال ميديا كشفتهم.. السجن 15عاماً لعصابة غرف الصرف الصحى بقنا

أشرف نبيل

من المشنقلة إلي البراءة .. أشرف نبيل ينجح في تغيير مصير متهمي «عطار بولاق الدكرور»

المتهمان

الأمن يكشف حقيقة ممارسة مالك مقهى في القاهرة للبلطجة وترويج المخدرات

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد