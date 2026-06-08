كارلوس مويا: 4 منتخبات الأوفر حظا بالمونديال.. وصلاح من أساطير الكرة الإفريقية

أكد النجم الأرجنتيني السابق كارلوس مويا، أن المنافسة على لقب كأس العالم 2026 ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن منتخبات الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة المرشحين للتتويج بالبطولة.

كما أوضح أن منتخبي المغرب والبرتغال قد يشكلان مفاجأة كبيرة خلال المنافسات، في ظل التطور الملحوظ الذي حققاه خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح مويا أن مهمة المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب لن تكون سهلة، خاصة أن بعض اللاعبين عادوا مؤخرًا من الإصابة ولم يستعيدوا كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية حتى الآن. ورغم ذلك، أكد ثقته في قدرة منتخب التانجو على الذهاب بعيدًا في البطولة، بفضل جودة عناصره وخبراتهم الكبيرة، معتبرًا أنه يملك كل المقومات التي تؤهله للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

وعن فرص منتخب مصر في البطولة، أبدى مويا تفاؤله الكبير بقدرة الفراعنة على تقديم مستوى مميز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك شخصية قوية وروحًا قتالية تساعده على تجاوز التحديات. وأشار إلى أن أهم ما يحتاجه اللاعبون هو الثقة بالنفس والابتعاد عن الأخطاء المؤثرة، مؤكدًا أن المنتخب قادر على الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية.

كما أشاد مويا بالمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يمتلك عقلية الانتصارات والخبرة الكافية لنقل هذه الروح إلى لاعبيه، بما يساعدهم على المنافسة بأفضل صورة ممكنة.

وفي حديثه عن محمد صلاح، أكد مويا أنه من أكثر اللاعبين الذين يستمتع بمشاهدتهم، واصفًا إياه بالنجم الاستثنائي القادر على صناعة الفارق في أي وقت. وأضاف أن صلاح وحده صاحب القرار بشأن موعد ونهاية مسيرته الكروية، متمنيًا له الاستمرار لسنوات طويلة.

واختتم مويا تصريحاته بالتأكيد أن سعادة محمد صلاح تنعكس على عشاق كرة القدم في كل مكان، معربًا عن أمله في مشاهدة نسخة مميزة من كأس العالم، كما وضع صلاح إلى جانب صامويل إيتو في صدارة أفضل اللاعبين الأفارقة الذين تابعهم خلال مسيرته، معتبرًا أنهما من أعظم الأسماء في تاريخ الكرة الإفريقية