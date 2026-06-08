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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرحة بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان الدراسات بالإسكندرية

طلاب الاسكندرية عقب خروجهم من الامتحان
طلاب الاسكندرية عقب خروجهم من الامتحان
أحمد بسيوني

سادت حالة من الارتياح والفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب.

أغلب الأسئلة المباشرة

وأوضح عدد من الطلاب أن الامتحان تضمن سؤالين فقط احتاجا إلى قدر من التفكير والتركيز، بينما جاءت باقي الأسئلة مباشرة ومن داخل المنهج الدراسي، ما ساهم في سهولة الإجابة عليها.

وأضاف الطلاب أن زمن الامتحان المحدد بساعتين كان كافيًا للغاية للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها أكثر من مرة قبل تسليم أوراق الإجابة، مشيرين إلى أنهم خرجوا من اللجان في حالة من السعادة والاطمئنان.

وأكد أولياء أمور تجمعوا أمام اللجان أن أبناءهم أبدوا ارتياحًا كبيرًا من مستوى الامتحان، معربين عن أملهم في استمرار الامتحانات المقبلة بنفس المستوى من الوضوح والسهولة.

الإسكندرية الدراسات الاعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات

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