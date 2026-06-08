قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
صدمة.. عيار 24 يخسر 300 جنيه.. وهذه أسعار الذهب الآن
قبل انطلاق المونديال.. نجوم الأربعين يهددون هيمنة الشباب في كأس العالم 2026
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا
نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا
خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريق جامعة المنصورة يفوز بالجائزة الكبرى بمسابقة الذكاء الاصطناعي في الصين

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي
محمود محسن

أكدت الدكتورة عبير توكل، مديرة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة، أن تتويج الطالب محمد صلاح الدين وفريقه بالجائزة الكبرى في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي في الصين يمثل خطوة بارزة في مسار البحث العلمي المصري، كونه أول فريق من مصر يصل إلى هذا المستوى من التميز.

وقالت عبير توكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إعداد علمي طويل وتعاون مستمر بين جامعة المنصورة وعدد من الشركات التكنولوجية العالمية، وعلى رأسها هاواوى، التي ساهمت في تأسيس ودعم أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2022، إلى جانب تدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسات الدولية.

وأضافت أن الفريق مر بعدة مراحل تصفية بدأت على المستوى المحلي داخل مصر، ثم على مستوى القارة الإفريقية، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي أُقيمت في الصين.

 تطور مستوى الطلاب المصريين

وأشارت إلى أن هذا التتويج يعكس تطور مستوى الطلاب المصريين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويؤكد قدرتهم على المنافسة عالميًا وتحقيق إنجازات علمية مشرفة.

عبير توكل الذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة البحث العلمي ا الشركات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مصدق

أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

الدخان ملأ السماء.. حريق هائل يلتهم مركز صيانة سيارات في منيل شيحة

النائب العام

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)

محافظ الغربية

محافظ الغربية يرسخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين ويترجم الشكاوى إلى إجراءات تنفيذية

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد