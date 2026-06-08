فريق جامعة المنصورة يفوز بالجائزة الكبرى بمسابقة الذكاء الاصطناعي في الصين

أكدت الدكتورة عبير توكل، مديرة برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة، أن تتويج الطالب محمد صلاح الدين وفريقه بالجائزة الكبرى في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي في الصين يمثل خطوة بارزة في مسار البحث العلمي المصري، كونه أول فريق من مصر يصل إلى هذا المستوى من التميز.

وقالت عبير توكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إعداد علمي طويل وتعاون مستمر بين جامعة المنصورة وعدد من الشركات التكنولوجية العالمية، وعلى رأسها هاواوى، التي ساهمت في تأسيس ودعم أكاديمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2022، إلى جانب تدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسات الدولية.

وأضافت أن الفريق مر بعدة مراحل تصفية بدأت على المستوى المحلي داخل مصر، ثم على مستوى القارة الإفريقية، قبل الوصول إلى التصفيات النهائية التي أُقيمت في الصين.

تطور مستوى الطلاب المصريين

وأشارت إلى أن هذا التتويج يعكس تطور مستوى الطلاب المصريين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويؤكد قدرتهم على المنافسة عالميًا وتحقيق إنجازات علمية مشرفة.