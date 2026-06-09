مدير عام الوثائق القومية: كل عام تحد جديد خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف

أكدت الدكتورة رشدية ربيع، مدير عام دار الوثائق القومية، أن الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف يُعد مناسبة سنوية تجمع المؤسسات الأرشيفية حول العالم لتبادل الخبرات وعرض التجارب المتخصصة، مشيرة إلى أن شعار هذا العام يتمحور حول "العدالة والحقوق والذاكرة"، بما يعكس أهمية الوثائق في حفظ الحقوق وصون الذاكرة الوطنية.

وأوضحت خلال استضافتها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن دار الوثائق القومية تواكب التطورات الحديثة من خلال مناقشة قضايا التحول الرقمي والأرشيف الإلكتروني، عبر لجان علمية متخصصة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء، بهدف تطوير آليات العمل ووضع رؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وأضافت أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تضم جناحين رئيسيين هما دار الكتب، باعتبارها المكتبة الوطنية المصرية، ودار الوثائق القومية التي تُعد من أقدم الأرشيفات في العالم، مشيرة إلى أن المؤسستين تحتفظان بمقتنيات ووثائق ومخطوطات نادرة تؤرخ لمراحل مختلفة من التاريخ المصري وتمثل جزءاً مهماً من التراث الثقافي والحضاري للدولة.