السياحة والآثار تستضيف “منتدى الرواد” الفرنسي بعدد من المدن السياحية

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في استضافة فعاليات “منتدى الرواد” الفرنسي (Forum des Pionniers)، الذي أُقيم هذا العام في كل من القاهرة والأقصر وأسوان، بمشاركة نحو 130 من كبار منظمي الرحلات ووكلاء السفر وممثلي الشركات السياحية الفرنسية.

تعزيز الشراكات السياحية الدولية

ويُعد المنتدى أحد أبرز الفعاليات المهنية السنوية في السوق السياحي الفرنسي، ويجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والعاملين بقطاع السياحة والسفر الفرنسي، بما يسهم في تعزيز الشراكات السياحية الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المقصد السياحي المصري والشركاء الفرنسيين.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالمشاركين في المنتدى خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة، حيث أكد على حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العاملة في القطاع السياحي، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي إلى مصر، ولاسيما في ظل المكانة التي يحتلها هذا السوق باعتباره أحد أهم الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى المقصد السياحي المصري.

كما شاركت الهيئة في ورشة العمل المهنية التي أُقيمت بمدينة الأقصر، حيث عقد وفد الهيئة، الذي ضم السيد عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، والأستاذة هيام فاروق مدير وحدة غرب أوروبا، والسيدة ماريان حلمي مسئول السوق الفرنسي ودول البنلوكس، عدداً من اللقاءات والاجتماعات المهنية مع المشاركين بالمنتدى، بهدف بحث فرص التعاون المستقبلية وتعزيز العلاقات التجارية مع شركاء المهنة بالسوق الفرنسي، بما يدعم نمو الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الهام إلى مصر.

وخلال البرنامج، زار المشاركون عدداً من أبرز المقاصد السياحية والأثرية المصرية في القاهرة والأقصر وأسوان، من بينها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ومعبد هابو، ووادي الملوك بالأقصر، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع وتفرد في منتجاته السياحية والثقافية.

كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم المنتدى في مصر، مؤكدين أن هذه الزيارة أتاحت لهم فرصة متميزة لاكتشاف المقصد السياحي المصري على أرض الواقع، والتعرف على أحدث التطورات التي يشهدها القطاع السياحي، فضلاً عن تعزيز علاقاتهم المهنية مع الشركاء بالقطاع السياحي المصري.

