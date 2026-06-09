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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
رنا عصمت

خمول الغدة الدرقية من المشكلات الصحية التي تؤثر على جودة الحياة وتسبب أعراض مزعجة مثل الإرهاق، و الإمساك، و زيادة الوزن، .

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

1. العلاج الدوائي:

يُعالج خمول الغدة الدرقية غالبًا باستخدام الهرمون الصناعي ليفوثيروكسين، والذي يُؤخذ يوميًا عن طريق الفم لتعويض نقص هرمون الغدة، ولتحقيق أفضل نتائج من الدواء:

-تناوله يوميًا في نفس التوقيت.
-تناوله على معدة فارغة.
-انتظر عدة ساعات قبل تناول الطعام أو أدوية أخرى بعده.

2. ممارسة الرياضة:

تُساعد التمارين الرياضية على:

-فقدان الوزن الناتج عن كسل الغدة.
-تحسين معدل التمثيل الغذائي.
-الحفاظ على نشاط الجسم وصحة القلب.

3. النظام الغذائي:

لتحقيق أفضل استجابة للعلاج الدوائي، احرص على:

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
-تجنّب الإفراط في تناول الطعام حتى وإن كان صحيًا.
-الإكثار من الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.
-تناول الأسماك والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3.
-تجنّب الصويا والكافيين لآثارهما السلبية على الغدة.

4. العلاج بالتدليك:

تشير بعض الدراسات إلى أن تدليك الرقبة قد يُحسّن من الدورة الدموية والليمفاوية في منطقة الغدة، ويُقلل الالتهاب الناتج عن مرض هاشيموتو، وهو السبب الأكثر شيوعًا لخمول الغدة.
لذا، يمكن للتدليك المنتظم أن يُساهم في دعم وظيفة الغدة وتقليل أعراض الخمول.

المصدر ديلي ميديكال

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كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
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