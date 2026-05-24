استشاري سكر وغدد صماء يحذر مرضى الضغط والسكر من الإفراط في أكل العيد

أكل العيد
أكل العيد
رحمة سمير

حذر الدكتور إيهاب مفيد استشاري السكر والغدد صماء، مرضى السكر والضغط من الإفراط في تناول اللحوم والدهون والأملاح خلال عيد الأضحى، مؤكدًا أن الوجبات الدسمة قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في السكر والدهون وزيادة خطر الجلطات.

وقال خلال مداخلة في برنامج صباح الخير يا مصر، إن الاعتدال هو الأساس في تناول أكلات العيد، موضحًا أن الكميات المناسبة من اللحوم تتراوح بين 150 إلى 200 جرام، مع تفضيل اللحوم قليلة الدهون والمشوية بدلًا من المقلية أو الغنية بالسمن والدهون.

وأضاف استشاري السكر والغدد صماء، أن مرضى الضغط والسكر يمكنهم تناول الكبدة والكوارع والفشة لكن بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة، مشيرًا إلى أن مرضى الكلى عليهم تقليل البروتينات بشكل أكبر لتجنب ارتفاع البولينا والكرياتينين.

وأكد استشاري السكر والغدد الصماء أهمية شرب المياه بكثرة وممارسة الرياضة لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة يوميًا خلال أيام العيد، لأنها تساعد على تقليل تأثير ارتفاع السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية.

وشدد على ضرورة التزام المرضى بأدويتهم وقياس السكر والضغط بشكل منتظم، خاصة بعد الوجبات الدسمة، موضحًا أن بعض المرضى قد يحتاجون إلى تعديل الجرعات وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج.

وأشار إلى أن الأعشاب والمشروبات مثل الشاي الأخضر ليست حلًا سحريًا لتقليل أضرار الإفراط في الطعام، مؤكدًا أن العلاج الأساسي يظل في الاعتدال والالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي.

