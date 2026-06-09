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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طالبة نشرت أسئلة الهندسة خارج لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

حررت مديرية التربية والتعليم بقنا، محضرا لطالبة بالشهادة الإعدادية، لنشرها امتحان مادة الهندسة من داخل أحد لجان الامتحانات بإدارة قنا التعليمية.

وتبين أن المديرية رصدت تداول أسئلة مادة الهندسة للشهادة الإعدادية من داخل أحد اللجان بإدارة قنا، عقب بدء الامتحانات.

كما تبين أن هناك تداول لأسئلة امتحان مادة الهندسة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين رواد المواقع.

فيما يجرى التحقيق فى الواقعة وكشف ملابسات تسريب ونشر الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد ضبط الطالبة المتسببة في تداول الأسئلة.

قنا مادة الهندسة امتحان مادة الهندسة إدارة قنا التعليمية أخبار قنا

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