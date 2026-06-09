أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

يعد مرض الروماتويد هو مرض مناعى مزمن يؤدي إلى التهاب وتلف المفاصل، مسببًا آلامًا وتورمًا وتيبسًا يزداد سوءًا حتى بعد الراحة.

الأعراض الشائعة لمرض الروماتويد..

1- ألم وتورم وسخونة واحمرار في المفاصل

2- تيبس صباحي شديد أكتر من ساعة

3- تعب وإرهاق مزمن حتى مع الراحة

4- فقدان شهية ونزول وزن بدون سبب

5- أهم المفاصل اللي بتتأثر: اليدين، الرسغين، الركبتين، القدمين .

عوامل الخطر والأسباب التى تؤدى الى الروماتويد..

1- عوامل وراثية وجينات

2- الجنس: بيجي في الستات 3 أضعاف الرجالة

3- العمر: غالباً من 30 لـ 60 سنة

4- التدخين: يزيد الالتهاب ويقلل استجابة العلاج

5- السمنة: الوزن الزايد بيحمل على المفاصل وبيزود الألم

تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

ـ تلف دائم في المفاصل: تآكل العظام وتدمير الغضاريف وتشوهات واضحة خاصة في اليدين والقدمين.

ـ هشاشة العظام: بسبب الالتهاب المزمن أو استخدام الكورتيزون بدون متابعة.

ـ فقر الدم (Anemia): نتيجة الالتهاب المستمر.

ـ مشكلات خطيرة في القلب: مثل تصلب الشرايين وزيادة خطر الجلطات القلبية.

ـ تليفات الرئة: من أخطر المضاعفات لدى المرضى غير المتابعين للعلاج.

ـ التهاب العين: مثل التهاب الصلبة أو القزحية الذي قد يؤثر على الرؤية.

ـ متلازمة النفق الرسغي: نتيجة التهاب أنسجة الرسغ.

ـ ضعف الجهاز المناعي: بسبب الالتهاب الطويل أو الأدوية غير المراقبة.

ـ تأثيرات نفسية: تشمل الاكتئاب واضطرابات النوم بسبب الألم المزمن.

المصدر ..Times Now.