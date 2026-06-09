أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

يعد مرض الروماتويد هو مرض مناعى مزمن يؤدي إلى التهاب وتلف المفاصل، مسببًا آلامًا وتورمًا وتيبسًا يزداد سوءًا حتى بعد الراحة.
الأعراض الشائعة لمرض الروماتويد..
1- ألم وتورم وسخونة واحمرار في المفاصل
2- تيبس صباحي شديد أكتر من ساعة
3- تعب وإرهاق مزمن حتى مع الراحة
4- فقدان شهية ونزول وزن بدون سبب
5- أهم المفاصل اللي بتتأثر: اليدين، الرسغين، الركبتين، القدمين .
عوامل الخطر والأسباب التى تؤدى الى الروماتويد..
1- عوامل وراثية وجينات
2- الجنس: بيجي في الستات 3 أضعاف الرجالة
3- العمر: غالباً من 30 لـ 60 سنة
4- التدخين: يزيد الالتهاب ويقلل استجابة العلاج
5- السمنة: الوزن الزايد بيحمل على المفاصل وبيزود الألم
تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا
ـ تلف دائم في المفاصل: تآكل العظام وتدمير الغضاريف وتشوهات واضحة خاصة في اليدين والقدمين.
ـ هشاشة العظام: بسبب الالتهاب المزمن أو استخدام الكورتيزون بدون متابعة.
ـ فقر الدم (Anemia): نتيجة الالتهاب المستمر.
ـ مشكلات خطيرة في القلب: مثل تصلب الشرايين وزيادة خطر الجلطات القلبية.
ـ تليفات الرئة: من أخطر المضاعفات لدى المرضى غير المتابعين للعلاج.
ـ التهاب العين: مثل التهاب الصلبة أو القزحية الذي قد يؤثر على الرؤية.
ـ متلازمة النفق الرسغي: نتيجة التهاب أنسجة الرسغ.
ـ ضعف الجهاز المناعي: بسبب الالتهاب الطويل أو الأدوية غير المراقبة.
ـ تأثيرات نفسية: تشمل الاكتئاب واضطرابات النوم بسبب الألم المزمن.
المصدر ..Times Now.