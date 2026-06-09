\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

العكاوي (ذيل العجل/البقر) هي مصدر غني بالجيلاتين والبروتين، مما يجعلها مفيدة لتقوية المفاصل والعظام، تعزيز صحة البشرة والشعر، وزيادة المناعة. تحتوي على فيتامين د ومعادن ضرورية للطاقة، وتُعرف تقليدياً بقدرتها على زيادة القدرة الجنسية وتدفئة الجسم في الشتاء، وينصح بتناولها بحدود.

أبرز فوائد العكاوي الصحية:

1-صحة العظام والمفاصل: الجيلاتين الموجود بكثرة فيها يعمل على تقوية المفاصل، الغضاريف، والأعصاب، ويساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

2-نضارة البشرة والشعر: الجيلاتين والكولاجين الطبيعي يساهمان في تحسين مظهر الجلد وتقوية الشعر والأظافر.

3-تعزيز المناعة: غنية بالزنك والبروتين، مما يساعد في حماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا.

4-تقوية القدرة الجنسية: ارتبطت العكاوي تاريخياً بزيادة القدرة الجنسية (خاصة للرجال) لاحتوائها على فيتامين د الذي يساعد في تنشيط الحيوانات المنوية، رغم أن هذا قد يكون جزئياً انطباعاً نفسياً.

5-مصدر للطاقة والدفء: توفر نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها مناسبة للتغذية في فصل الشتاء.

نصائح صحية لتناول العكاوي:

يفضل تناولها مسلوقة أو في طاجن مع الخضروات لتقليل نسبة الدهون.

لا ينصح بالإفراط في تناولها بسبب محتواها من الدهون المشبعة، ويفضل عدم تجاوز 3 مرات أسبوعياً.