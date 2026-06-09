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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تكساس صوص.

طريقة عمل تكساس صوص..



مكونات
٥٠٠ مل صلصة طماطم
نصف كوب عسل أسود
ربع كوب صلصة ورسيستيرشاير
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
1 ملعقة صغيرة خردل مطحون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

 

طريقة عمل تكساس صوص..

 

أضيفي صلصة الطماطم ،مولاسيس ، صلصة ورسيستيرشاير ، وخل التفاح في قدر متوسط ​​الحجم.
يقلب حتى يتجانس.
يقلب في التوابل المتبقية.
سخني الصلصة على نار متوسطة حتى الغليان مع التقليب المستمر.
استمر في ترك الصلصة تنضج لمدة 10-15 دقيقة أخرى مع التقليب كل ثانيتين. إذا بدأت الصلصة في الغليان أو التصقت بالقاع اخفضي الحرارة.
بمجرد أن تنضج ، تُرفع عن النار وتترك لتبرد في القدر لمدة 10 دقائق ثم تصب بحذر في وعاء قابل للغلق
يحفظ في الثلاجة. تبقى الصلصة لمدة 2-3 أسابيع. 

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طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

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