قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تكساس صوص.

طريقة عمل تكساس صوص..





مكونات

٥٠٠ مل صلصة طماطم

نصف كوب عسل أسود

ربع كوب صلصة ورسيستيرشاير

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

1 ملعقة صغيرة خردل مطحون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون





طريقة عمل تكساس صوص..

أضيفي صلصة الطماطم ،مولاسيس ، صلصة ورسيستيرشاير ، وخل التفاح في قدر متوسط ​​الحجم.

يقلب حتى يتجانس.

يقلب في التوابل المتبقية.

سخني الصلصة على نار متوسطة حتى الغليان مع التقليب المستمر.

استمر في ترك الصلصة تنضج لمدة 10-15 دقيقة أخرى مع التقليب كل ثانيتين. إذا بدأت الصلصة في الغليان أو التصقت بالقاع اخفضي الحرارة.

بمجرد أن تنضج ، تُرفع عن النار وتترك لتبرد في القدر لمدة 10 دقائق ثم تصب بحذر في وعاء قابل للغلق

يحفظ في الثلاجة. تبقى الصلصة لمدة 2-3 أسابيع.