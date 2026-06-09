قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل تكساس صوص.
طريقة عمل تكساس صوص..
مكونات
٥٠٠ مل صلصة طماطم
نصف كوب عسل أسود
ربع كوب صلصة ورسيستيرشاير
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
1 ملعقة صغيرة خردل مطحون
نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون
طريقة عمل تكساس صوص..
أضيفي صلصة الطماطم ،مولاسيس ، صلصة ورسيستيرشاير ، وخل التفاح في قدر متوسط الحجم.
يقلب حتى يتجانس.
يقلب في التوابل المتبقية.
سخني الصلصة على نار متوسطة حتى الغليان مع التقليب المستمر.
استمر في ترك الصلصة تنضج لمدة 10-15 دقيقة أخرى مع التقليب كل ثانيتين. إذا بدأت الصلصة في الغليان أو التصقت بالقاع اخفضي الحرارة.
بمجرد أن تنضج ، تُرفع عن النار وتترك لتبرد في القدر لمدة 10 دقائق ثم تصب بحذر في وعاء قابل للغلق
يحفظ في الثلاجة. تبقى الصلصة لمدة 2-3 أسابيع.