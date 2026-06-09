لليوم الثاني.. أوقاف الإسماعيلية تواصل اختبارات «دوري النجباء» للارتقاء بمستوى الأئمة

واصلت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم، فعاليات اختبارات «دوري النجباء» لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وبحضور الدكتور ربيع غازي، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ أحمد عبدالرحمن، مسئول قسم الإرشاد الديني، والشيخ عبدالعظيم عبدالمعبود، مسئول قسم المساجد الحكومية، والشيخ أحمد جاب الله، مسئول خدمة المواطنين، وذلك للوقوف على المستوى العلمي للأئمة المتقدمين للمشاركة في الدوري.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرامية إلى إعداد الإمام الواعي المستنير القادر على مواكبة مستجدات العصر، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر صحيح الدين.

وشهدت الاختبارات منافسة علمية متميزة بين المتسابقين، حيث تنوعت الأسئلة لتشمل عددًا من العلوم الشرعية والثقافية والدعوية، بما يعكس حرص الوزارة على تنمية القدرات المعرفية للأئمة، وصقل مهاراتهم العلمية والبحثية، ورفع كفاءتهم في أداء رسالتهم الدعوية.

وأكد القائمون على الاختبارات أن «دوري النجباء» يُعد أحد البرامج النوعية التي تهدف إلى تحفيز الأئمة على مواصلة التحصيل العلمي، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يُسهم في إعداد كوادر دعوية متميزة تمتلك العلم والفهم والوعي، وتؤدي دورها في خدمة الدين والوطن والمجتمع على الوجه الأكمل.

وتواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية تنفيذ برامجها العلمية والتثقيفية الهادفة إلى بناء شخصية الإمام علميًّا وفكريًّا وثقافيًّا، بما يحقق أهداف وزارة الأوقاف في الارتقاء بالعمل الدعوي وتطوير الأداء المؤسسي.